Сан-Марино забивает дома 5 матчей подряд – рекорд для сборной. 4.70 – забьют Австрии

Сборная Сан-Марино примет Австрию в квалификации ЧМ-2026.

Сан-Марино забивает на своем поле пять матчей подряд – рекордная серия для 210-й сборной в рейтинге ФИФА.

Букмекеры дают коэффициент 4.70 на то, что голевая серия Сан-Марино продлится. 1.19 – Австрия не пропустит.

Матч состоится 10 июня и начнется в 21:45 мск.

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