Букмекеры ожидали, что «Индиана» выиграет максимум один матч у «Оклахомы» в финале плей-офф НБА. «Пэйсерс» ведут 2-1 в серии
«Индиана» обыграла «Оклахому» (116:107) в третьем матче финала плей-офф НБА.
«Пэйсерс» повели в серии со счетом 2-1, хотя букмекеры ожидали, что «Индиана» выиграет максимум один матч в противостоянии. Самым вероятным счетом был 4:0 или 4:1 в пользу «Тандер».
«Оклахома» остается фаворитом финальной серии за 1.43, что соответствует вероятности в 68%. На титул «Индианы» можно поставить за 2.83 – около 32% на успех.
Четвертый матч состоится 14 июня в Индианаполисе.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости