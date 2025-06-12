Букмекеры ожидали, что «Индиана» выиграет максимум один матч у «Оклахомы» в финале плей-офф НБА. «Пэйсерс» ведут 2-1 в серии

«Индиана» обыграла «Оклахому» (116:107) в третьем матче финала плей-офф НБА.

«Пэйсерс» повели в серии со счетом 2-1, хотя букмекеры ожидали, что «Индиана» выиграет максимум один матч в противостоянии. Самым вероятным счетом был 4:0 или 4:1 в пользу «Тандер».

«Оклахома» остается фаворитом финальной серии за 1.43, что соответствует вероятности в 68%. На титул «Индианы» можно поставить за 2.83 – около 32% на успех.

Четвертый матч состоится 14 июня в Индианаполисе.

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