Португалия сенсационно проиграла Ирландии (0:2) и не смогла досрочно выйти на ЧМ-2026. На победу хозяев давали 9.00

Сборная Португалии сенсационно уступила Ирландии (0:2) на выезде в рамках отбора ЧМ-2026.

Трой Пэрротт открыл счет на 17-й минуте, а на 45-й сделал дубль. На 61-й Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину Даре О’Ши.

Португалия в случае победы могла досрочно выйти на ЧМ-2026. Букмекеры считали команду Роналду явным фаворитом встречи за 1.42, на победу хозяев можно было поставить за 9.00.

Португальцы лидируют в отборочной группе, опережая Венгрию на два очка. В заключительном туре они примут в Порту сборную Армении.