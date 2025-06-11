«Вы пишете, что я дерьмо. Я знаю, что я дерьмо. И вы все равно ставите на меня?!» Монфис ответил ставочникам после поражения от Микельсена в Штутгарте

Гаэль Монфис отреагировал на критику ставочников после поражения от Алекса Микельсена в Штутгарте (4:6, 6:4, 3:6).

«Привет, ребята! Это не финансовый совет, но серьезно?! Вы все еще ставите на меня?

Первый турнир на траве. Я играю против Алекса Микельсена – ему 20 лет, он 35-й в мире… и вы хотите поставить на меня?!

Вы пишете, что я дерьмо. Я знаю, что я дерьмо! Мы все это знаем! И вы все равно ставите на меня?! Между нами, если честно… ну неееет. Камон!

Кстати, знаете, мои ноги уже ломались много раз. Я играю уже со сломанной ногой, так что… пффф! Не надейтесь! Но прикол в том, что я особо не страдаю. Извини!

И еще – мы в 2025-м, а вы все еще говорите о моем цвете кожи? Что он вообще имеет общего с моими результатами в теннисе?

Я знаю, что я красавчик. Говорю это, потому что моя мама и жена говорят, что я красивый. Но, возможно, для вас я выгляжу ужасно» – сказал Монфис в видео в своих соцсетях.

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