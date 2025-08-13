В 5 последних матчах «Локомотива» и «Балтики» забивали обе команды. 1.75 – продление тренда
«Локомотив» встретится с «Балтикой» в Фонбет Кубке России.
В пяти последних личных встречах сыграла ставка на «обе забьют». В этих матчах «Локомотив» и «Балтика» забили 20 мячей на двоих – в среднем по 4 гола за игру.
Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что обе команды забьют. 1.80 – москвичи и калининградцы пробьют тотал больше 2,5 голов.
Матч состоится 13 августа, начало – в 18:30 мск.
