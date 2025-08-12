«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате

«Зенит» примет «Рубин» в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Команды уже встречались в этом сезоне. 27 июля «Рубин» сыграл вничью (2:2) с петербуржцами в Казани, проигрывая 0:2 к 47-й минуте в матче 2-го тура РПЛ.

«Зенит» котируется подавляющим фаворитом сегодняшней встречи. На победу петербуржцев с учетом серии пенальти дают коэффициент 1.26, на итоговую победу «Рубина» – 4.10.

Матч состоится 12 августа, начало – в 18:30 мск.