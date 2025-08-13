30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1

Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» провести сезон Лиги 1 без поражений.

В минувшем сезоне парижане проиграли 2 матча в чемпионате Франции – это случилось уже после того, как клуб досрочно стал чемпионом.

30.00 дают на то, что в новом сезоне «ПСЖ» не проиграет ни одного матча в Лиге 1. 1.85 – тотал меньше 2,5 поражений.

Новый сезон чемпионата Франции стартует в пятницу, 15 августа.