Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45

Карен Хачанов встретится с Дженсоном Бруксби в 3-м круге турнира в Цинциннати.

Российский теннисист выиграл 21 матч подряд в статусе явного фаворита – когда котировался за 1.50 и ниже.

Последнее поражение в таком статусе – от Дэна Эванса (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 4:6) в первом круге US Open-2024. Хачанов в прематче котировался фаворитом за 1.25, но проиграл, ведя 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца в 5-м сете.

Сегодня на победу Хачанова дают коэффициент 1.45, на успех Бруксби – 2.85.

Матч состоится 12 августа, начало – в 21:00 мск.