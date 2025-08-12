«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча

«Акрон» примет ЦСКА в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.

Обе команды еще не проигрывали в сезоне-2025/26. У «Акрона» 2 победы и 3 ничьи, ЦСКА выиграл 3 матча и дважды сыграл вничью.

Армейцы котируются фаворитами встречи у букмекеров. На итоговую победу ЦСКА (с учетом серии пенальти) дают коэффициент 1.57, на успех клуба из Тольятти – 2.50.

Матч состоится 12 августа, начало – в 16:15 мск.