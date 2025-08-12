  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3

«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча

«Акрон» примет ЦСКА в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.

Обе команды еще не проигрывали в сезоне-2025/26. У «Акрона» 2 победы и 3 ничьи, ЦСКА выиграл 3 матча и дважды сыграл вничью.

Армейцы котируются фаворитами встречи у букмекеров. На итоговую победу ЦСКА (с учетом серии пенальти) дают коэффициент 1.57, на успех клуба из Тольятти – 2.50.

Матч состоится 12 августа, начало – в 16:15 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoАкрон
Ставки на футбол
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
сегодня, 10:37
Эзе перейдет из «Кристал Пэлас» в «Арсенал», уверены букмекеры. Также в список фаворитов на вингера входит «Тоттенхэм»
8сегодня, 09:48
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
сегодня, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
сегодня, 08:35
1.81 – «Фенербахче» выйдет в 4-й отборочный раунд ЛЧ после поражения от «Фейеноорда» (1:2) в первом матче
сегодня, 07:32Видео
«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Локомотива». У клуба 4 из 4 побед на старте РПЛ
10вчера, 15:39
Дегтярев – федерациям и лигам: «Шантажировать меня букмекерскими деньгами не получится. Идите рекламу продавайте!»
64вчера, 14:32
Сонего поиграл 12 матчей подряд против соперников из топ-5. 5.00 – прервет серию, обыграв Фрица
вчера, 13:18
14+ голов и 3 ассиста – ожидания букмекеров от Шешко в дебютном сезоне АПЛ за «МЮ»
5вчера, 12:37
Букмекеров обяжут выявлять родственников чиновников. Их операции будут контролировать на предмет возможного отмывания денег
1вчера, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL)
10 августа, 12:20Промо
В 5 из 8 последних матчей за Суперкубок Англии победитель определялся в серии пенальти. 4.50 – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью в основное время
10 августа, 07:32
«Краснодар» в 3 матчах забивает не больше одного гола. 1.45 – прервет серию в игре с «Оренбургом»
110 августа, 06:30
BetBoom удваивает ставки на теннис
9 августа, 18:11Промо
Во всех 4 матчах «Зенита» в этом сезоне назначали пенальти. 2.65 – продление серии в игре с «Ахматом»
49 августа, 15:55
Дмитрий Хомуха верит в победы «Локомотива» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ
9 августа, 15:16Промо
«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ
19 августа, 08:42Промо
У ЦСКА и «Рубина» 4 ничьих подряд в очных матчах РПЛ. 3.50 – продление серии
9 августа, 07:24
Раков – самый вероятный автор гола в матче «Крылья Советов» – «Балтика». Нападающий забил 4 мяча в 3 играх РПЛ
9 августа, 06:26
«Лига Ставок» выплатила 132 миллиона фрибетами в рамках акции «Новый Джекпот»
9 августа, 06:09Промо