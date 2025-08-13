  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Olimpbet продлил контракт с «Северсталью» до 2028 года. У букмекера 7 клубов-партнеров в КХЛ
0

Olimpbet продлил контракт с «Северсталью» до 2028 года. У букмекера 7 клубов-партнеров в КХЛ

«Северсталь» и Olimpbet продлили соглашение о сотрудничестве.

Новый контракт между букмекером и хоккейным клубом рассчитан на 3 года – до конца сезона-2027/28.

«Хоккейный клуб «Северсталь» высоко ценит сотрудничество с компанией Olimpbet – надежным и ответственным партнером. Уверены, что наше взаимодействие будет способствовать реализации значимых проектов, направленных на развитие хоккея в нашем регионе и поддержку клубной инфраструктуры.

В год 70-летия череповецкого хоккея особенно важно иметь рядом партнеров, разделяющих наши цели и стратегическое видение. Мы благодарны компании Olimpbet за доверие и вклад в будущее «Северстали», – заявил директор клуба Николай Канаков.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью», отмечает беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Северсталь»
logoКХЛ
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
logoСеверсталь
Olimpbet
Букмекеры
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Энрике и Франк обожают персональный прессинг – возможно, эта деталь подарит результативный матч». Прогноз Палагина на «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
сегодня, 10:44
Заработал сайт Российского спортивного фонда. Через него можно подать заявку на получение финансирования
сегодня, 10:35
«Краснодар» победил «Динамо» в 7 матчах подряд, но сегодня котируется андердогом
10сегодня, 10:04
«Лига Ставок»: «Эволюция букмекерской витрины прошла свой естественный путь, «не щадя» ни привычки закоренелых ставочников, ни самих букмекеров»
сегодня, 09:50
В 5 последних матчах «Локомотива» и «Балтики» забивали обе команды. 1.75 – продление тренда
сегодня, 09:18
Топ-матч вечера с бонусом 2000 от Bettery! Следим за битвой «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
сегодня, 09:00Реклама
30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1
сегодня, 08:33
«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й
34сегодня, 08:06
Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров
5сегодня, 07:51
«ПСЖ» – подавляющий фаворит матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. На титул парижан дают 1.25
сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА
сегодня, 11:49Промо
«Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ
сегодня, 09:47Промо
«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»
сегодня, 08:00Промо
«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
7вчера, 13:49
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
вчера, 12:20
ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
вчера, 11:40
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
вчера, 10:37
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
вчера, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
вчера, 08:35
«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3вчера, 07:58