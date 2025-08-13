Olimpbet продлил контракт с «Северсталью» до 2028 года. У букмекера 7 клубов-партнеров в КХЛ

«Северсталь» и Olimpbet продлили соглашение о сотрудничестве.

Новый контракт между букмекером и хоккейным клубом рассчитан на 3 года – до конца сезона-2027/28.

«Хоккейный клуб «Северсталь» высоко ценит сотрудничество с компанией Olimpbet – надежным и ответственным партнером. Уверены, что наше взаимодействие будет способствовать реализации значимых проектов, направленных на развитие хоккея в нашем регионе и поддержку клубной инфраструктуры.

В год 70-летия череповецкого хоккея особенно важно иметь рядом партнеров, разделяющих наши цели и стратегическое видение. Мы благодарны компании Olimpbet за доверие и вклад в будущее «Северстали», – заявил директор клуба Николай Канаков.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью», отмечает беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.