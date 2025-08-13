  • Спортс
Заработал сайт Российского спортивного фонда. Через него можно подать заявку на получение финансирования

Сайт Российского спортивного фонда стал доступен для пользователей.

Фонд заработает с 1 января 2026 года. Он будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе. Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта.

Сайт фонда работает на домене российскийспортивныйфонд.рф. На странице сайта указано, что он временный. Через него можно подать заявку на получение средств из фонда и ознакомиться с документами.

Обращения по теме получения финансирования из РСФ можно направить в «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или в «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт РСФ
