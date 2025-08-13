Заработал сайт Российского спортивного фонда. Через него можно подать заявку на получение финансирования

Сайт Российского спортивного фонда стал доступен для пользователей.

Фонд заработает с 1 января 2026 года. Он будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе. Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта.

Сайт фонда работает на домене российскийспортивныйфонд.рф . На странице сайта указано, что он временный. Через него можно подать заявку на получение средств из фонда и ознакомиться с документами.

Обращения по теме получения финансирования из РСФ можно направить в «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или в «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».