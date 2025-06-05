«Инфляция в стране, очевидно, превышает официальные данные». Экс-сотрудник Olimpbet Прокофьев о росте букмекерского рынка в РФ

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев объяснил рост букмекерского рыка в России.

По данным «Рейтинга Букмекеров», совокупный оборот российского букмекерского рынка за 2024 год, включая нелегальный сектор, составил 5,91 триллиона рублей. Показатель увеличился на 45,2% за год.

«Выделю две основных причины:

1. Общая инфляция в стране, очевидно, превышает официальные данные.

2. Букмекеры стали эффективнее работать с действующими игроками: обновили программы лояльности, в том числе вип-программы, запустили множество акций для действующих игроков, улучшили работу с возвратом клиентом, сделали продукт более удобным, добавили больше «быстрых игр», – заявил Прокофьев.

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