С 1.50 до 1.90 поднялся коэффициент на проход «Фенербахче» в 4-й отборочный раунд ЛЧ после поражения от «Фейеноорда» (1:2) на выезде

Букмекеры оценили шансы «Фенербахче» пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ после поражения от «Фейеноорда».

Команда Жозе Моуринью в среду потерпела выездное поражение от «Фейеноорда» (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда, пропустив в добавленное время. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE . Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

Букмекеры дают одинаковый коэффициент на выход «Фенербахче» и «Фейеноорда» в следующий раунд – по 1.90. Перед первой игрой на проход турецкого клуба давали 1.50, на итоговую победу голландцев – 2.40.

Ответная игра 3-го отборочного раунда пройдет в Турции через неделю.