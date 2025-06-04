Николай Оганезов: «Аудитория у букмекеров не растет. Скорее идет клиентский переток от одних букмекеров к другим»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о росте оборота букмекерского рынка в России.

«Я бы выделил следующие ключевые факторы роста:

1) Инфляционные процессы. Высокая ставка рефинансирования. Легкие деньги от депозитов. Широкий перечень государственных выплат различным категориям граждан.

2) Фактический рост не соответствует указанным цифрам, которые скорее имеют виртуальный характер. Аудитория у букмекеров не растет. Скорее идет клиентский переток от одних букмекеров к другим.

3) Заметный рост линейки и качества отечественных спортивных событий. Матчи и соревнования становятся более массовыми по посещениям, представляют собой интересные и привлекательные шоу. Растет качество и масштаб трансляций.

4) Огромная масса информации из сферы спорта стала доступна широким группам населения. Это и спортивная статистика, и аналитика, и широкий круг профессиональных экспертов, и огромный спектр общемировых спортивных трансляций в интернете и по телевизору.

С другой стороны, в медиа пространстве культивируются спортивный образ жизни и герои спорта, популяризируется культура тела и успешность личности.

Государство строит огромные стадионы и дворцы для спортивных баталий, президент ставит задачу по вовлечению в массовый спорт 70% населения страны. Таким образом, формируется большая аудитория с четким вектором внимания и интереса именно в сторону спорта.

Люди начинают в нем разбираться, понимать его, появляется желание использовать свои новые знания и навыки с пользой, хочется посоревноваться своим спортивным интеллектом не только с друзьями, но и с профессионалами.

Самый простой способ проверить свои знания в спорте – это сделать ставку у букмекера», – заявил Оганезов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис