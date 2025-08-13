«Мелбет» стал беттинг-партнером «Локомотива-Кубань»

«Локомотив-Кубань» и букмекерская компания «Мелбет» подписали соглашение о сотрудничестве.

Букмекер стал партнером краснодарского баскетбольного клуба. По данным беттинг-эксперта Спортса’’ Владимира Прокофьева, контракт рассчитан на три сезона.

«Мелбет» впервые в своей истории стал партнером баскетбольного клуба.

«Мы рады, что нашим первым партнером в баскетболе стал именно «Локомотив-Кубань». Это команда с богатой историей и преданными болельщиками.

Уверены, что данное сотрудничество принесет поклонникам клуба еще больше запоминающихся событий», – заявила бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева.