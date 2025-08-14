«ПСЖ» проигрывал «Тоттенхэму» 0:2 к 85-й минуте, но отыгрался и выиграл Суперкубок Европы в серии пенальти. В лайве на спасение парижан давали 8.00

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» и выиграл Суперкубок Европы.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались парижане – 4:3.

«ПСЖ» проигрывал «Тоттенхэму» со счетом 0:2 к 85-й минуте, но спасся от поражения в основное время благодаря голам Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша. В лайве на спасение французского клуба давали коэффициент 8.00.