«Лига Ставок»: «Наш главный экран – лучший на рынке. Редизайн приложения дал мощный импульс для роста»
Заместитель гендиректора «Лиги Ставок» Александр Егоров высказался о мобильном приложении букмекера.
«Мы продолжаем улучшаться каждый день, от нового события к очередному матчу. Невероятно мощный импульс для роста дал глобальный редизайн мобильного приложения «Лиги Ставок».
Сейчас мы с полной уверенностью можем говорить, что главный экран (главная витрина ставок) в «Лиге Ставок» лучший на рынке. И нам предстоит еще больше работать, чтобы оставаться первыми по этому показателю как можно дольше», – рассказал Егоров.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
