Россиянин проиграл 995 тысяч рублей, поставив на победу «Динамо» над «Краснодаром» (0:4)

Клиент БК PARI проиграл крупную сумму на матче «Динамо» – «Краснодар».

Беттор поставил 995 тысяч рублей на победу московского клуба в матче Фонбет Кубка России по коэффициенту 2.55.

Ставка не сыграла – «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0, забив трижды еще в первом тайме. Россиянин проиграл почти 1 миллион рублей.