Россиянин проиграл 995 тысяч рублей, поставив на победу «Динамо» над «Краснодаром» (0:4)
Клиент БК PARI проиграл крупную сумму на матче «Динамо» – «Краснодар».
Беттор поставил 995 тысяч рублей на победу московского клуба в матче Фонбет Кубка России по коэффициенту 2.55.
Ставка не сыграла – «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0, забив трижды еще в первом тайме. Россиянин проиграл почти 1 миллион рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости