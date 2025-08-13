1

Более 90% ставок на Суперкубок Европы в российских БК пришлись на победу «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют Суперкубок Европы.

Большинство ставок в российских букмекерских компаниях пришлись на победу «ПСЖ»: в BetBoom – 95% от общего оборота ставок на исход основного времени, в PARI – 94%, в Olimpbet – 92%.

На победу «ПСЖ» в основное время можно поставить за 1.43, на ничью – за 5.00, на успех «Тоттенхэма» – за 6.90.

Матч состоится 13 августа, начало – в 22:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
Olimpbet
logoСуперкубок Европы
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
BetBoom
Ставки на спорт
logoПСЖ
Pari
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Мелбет» стал беттинг-партнером «Локомотива-Кубань»
47 минут назад
Olimpbet продлил контракт с «Северсталью» до 2028 года. У букмекера 7 клубов-партнеров в КХЛ
сегодня, 14:01
«Энрике и Франк обожают персональный прессинг – возможно, эта деталь подарит результативный матч». Прогноз Палагина на «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
сегодня, 10:44
Заработал сайт Российского спортивного фонда. Через него можно подать заявку на получение финансирования
1сегодня, 10:35
«Краснодар» победил «Динамо» в 7 матчах подряд, но сегодня котируется андердогом
11сегодня, 10:04
«Лига Ставок»: «Эволюция букмекерской витрины прошла свой естественный путь, «не щадя» ни привычки закоренелых ставочников, ни самих букмекеров»
сегодня, 09:50
В 5 последних матчах «Локомотива» и «Балтики» забивали обе команды. 1.75 – продление тренда
сегодня, 09:18
Топ-матч вечера с бонусом 2000 от Bettery! Следим за битвой «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
сегодня, 09:00Реклама
30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1
сегодня, 08:33
«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й
35сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА
сегодня, 11:49Промо
«Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ
сегодня, 09:47Промо
«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»
сегодня, 08:00Промо
«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
7вчера, 13:49
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
вчера, 12:20
ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
вчера, 11:40
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
вчера, 10:37
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
вчера, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
вчера, 08:35
«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3вчера, 07:58