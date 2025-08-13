Более 90% ставок на Суперкубок Европы в российских БК пришлись на победу «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют Суперкубок Европы.

Большинство ставок в российских букмекерских компаниях пришлись на победу «ПСЖ»: в BetBoom – 95% от общего оборота ставок на исход основного времени, в PARI – 94%, в Olimpbet – 92%.

На победу «ПСЖ» в основное время можно поставить за 1.43, на ничью – за 5.00, на успех «Тоттенхэма» – за 6.90.

Матч состоится 13 августа, начало – в 22:00 мск.