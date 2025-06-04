Владимир Прокофьев о роли государства в беттинг-рынке РФ: «Разберутся с нелегалами – будет рост. Задушат законами легальных БК – будет падение»
Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев поделился прогнозом о росте букмекерского рынка РФ в 2025 году.
«Прогноз – рост депозитов на 35%. Причины все те же — инфляция и улучшение работы самих БК по вип-клубам, акциям, реактивациям, качеству и разнообразию продукта.
Выше/ниже – зависит от государства. Разберутся с нелегальными БК и онлайн-казино – будет рост. Задушат законами легальных букмекеров – будет падение.
Теоретическое возвращение РФ в мировой спорт в 2025-м большой буст не даст. Если оно и случится, то заметный эффект пойдет уже в 2026-м», – заявил Прокофьев.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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