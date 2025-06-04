Владимир Прокофьев о роли государства в беттинг-рынке РФ: «Разберутся с нелегалами – будет рост. Задушат законами легальных БК – будет падение»

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев поделился прогнозом о росте букмекерского рынка РФ в 2025 году.

«Прогноз – рост депозитов на 35%. Причины все те же — инфляция и улучшение работы самих БК по вип-клубам, акциям, реактивациям, качеству и разнообразию продукта.

Выше/ниже – зависит от государства. Разберутся с нелегальными БК и онлайн-казино – будет рост. Задушат законами легальных букмекеров – будет падение.

Теоретическое возвращение РФ в мировой спорт в 2025-м большой буст не даст. Если оно и случится, то заметный эффект пойдет уже в 2026-м», – заявил Прокофьев.

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