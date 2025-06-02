Драйзайтль станет лучшим снайпером в финальной серии Кубка Стэнли, Макдэвид – лучшим бомбардиром, считают букмекеры
Букмекеры начали принимать ставки на статистику игроков в финале Кубка Стэнли.
В решающей серии встретятся «Эдмонтон» и «Флорида». Первый матч состоится 5 мая.
Букмекеры считают, что лучшим бомбардиром финала станет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. От него ждут минимум 9 очков.
Лучшим снайпером серии по прогнозам букмекеров станет одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль – на это дают коэффициент 4.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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