Драйзайтль станет лучшим снайпером в финальной серии Кубка Стэнли, Макдэвид – лучшим бомбардиром, считают букмекеры

Букмекеры начали принимать ставки на статистику игроков в финале Кубка Стэнли.

В решающей серии встретятся «Эдмонтон» и «Флорида». Первый матч состоится 5 мая.

Букмекеры считают, что лучшим бомбардиром финала станет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. От него ждут минимум 9 очков.

Лучшим снайпером серии по прогнозам букмекеров станет одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль – на это дают коэффициент 4.00.

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