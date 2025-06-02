Ротенберг покидает СКА. Пользователи Спортса’’ не верили в это – 66% считали, что он останется

Роман Ротенберг не будет тренировать СКА в новом сезоне.

30 мая СКА объявил об отставке совета директоров в полном составе и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера по итогам минувшего сезона.

После этого на Спортсе’’ вышел опрос , посвященный будущему Ротенберга в СКА. Большинство опрошенных (66%) посчитали, что 44-летнего тренера не уволят из клуба. В его отставку на утро 2 июня верили только 34% пользователей.

2 июня стало известно , что Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров.

Клуб из Санкт-Петербурга под руководством тренера вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

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