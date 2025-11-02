У Рэшфорда 5+6 в 13 матчах за «Барселону». 1.59 – забьет или сделает ассист в игре против «Эльче»

«Барселона» примет «Эльче» в 11-м туре Ла Лиги.

«Барселона» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.22. На победу «Эльче» букмекеры дают 13.00, на ничью – 7.70.

Маркус Рэшфорд считается одним из трех самых вероятных авторов гола в матче. Если он забьет, сыграет коэффициент 2.04. Выше шансы на гол только у Ламина Ямаля (1.90) и Феррана Торреса (1.97).

Гол или ассист Рэшфорда оценивается букмекерами в 1.59. На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач в 13 играх за каталонский клуб. «Барселона» арендовала игрока у «Манчестер Юнайтед».

Матч «Барселона» – «Эльче» пройдет 2 ноября. Начало – в 20:30 мск.

Новая безумная гонка в АПЛ: Сульшер, Роджерс, тен Хаг и Мускат. Кто возглавит «Вулвс»?