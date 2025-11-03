«Барыс» побеждает только дома в этом сезоне КХЛ. 1.99 – обыграют «Нефтехимик» на своем льду
«Барыс» примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Казахстана в этом сезоне побеждает только дома. На своем льду «Барыс» выиграл 7 из 13 матчей, на выезде уступил во всех 9 играх.
Букмекеры считают «Нефтехимик» небольшим фаворитом встречи за 1.89. На победу «Барыса» с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 1.99.
Матч пройдет 3 ноября, начало – в 17:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
