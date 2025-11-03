«Металлург» выиграл все 12 домашних матчей против «Шанхая» в основное время. 1.42 – продление тренда
«Металлург» примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды 12 раз встречались в Магнитогорске в рамках КХЛ – во всех 12 матчах хозяева победили в основное время.
Букмекеры дают коэффициент 1.42 на продление тренда – победу «Металлурга» по итогам 60 минут игры. На непоражение «Шанхая» в основное время можно поставить за 2.85.
Игра состоится 3 октября, начало – в 14:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
