«Металлург» выиграл все 12 домашних матчей против «Шанхая» в основное время. 1.42 – продление тренда

«Металлург» примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды 12 раз встречались в Магнитогорске в рамках КХЛ – во всех 12 матчах хозяева победили в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.42 на продление тренда – победу «Металлурга» по итогам 60 минут игры. На непоражение «Шанхая» в основное время можно поставить за 2.85.

Игра состоится 3 октября, начало – в 14:30 по московскому времени.