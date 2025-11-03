В Ла Лиге в XXI веке не было ни одного тура с 3+ голами во всех матчах. В девяти играх 11-го тура было минимум 3 мяча, 2.55 – тотал больше 2,5 в заключительном матче
«Овьедо» сыграет с «Осасуной» в заключительном матче 11-го тура Ла Лиги.
Во всех 9 матчах этого тура сыграл тотал больше 2,5 мячей. Букмекеры дают коэффициент 2.55 на 3+ мяча в сегодняшней игре, 1.56 – максимум 2 гола.
В XXI веке в чемпионате Испании не было ни одного тура с 3+ голами во всех матчах.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
