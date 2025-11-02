Шансы «Ман Сити» на чемпионство выросли до 20%. «Арсенал» остается явным фаворитом, «Ливерпуль» – 3-й у букмекеров
«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
Команда Микеля Артеты лидирует в таблице АПЛ с 25 очками. Вторым идет «Манчестер Сити» с 19 баллами, третьим – «Ливерпуль» (18 очков).
Коэффициент на «Ман Сити», который обыграл «Борнмут» в 10-м туре и поднялся на 2-е место, упал с 5.50 (18%) до 4.80 (20%).
Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 1.44
2. «Манчестер Сити» – 4.80
3. «Ливерпуль» – 7.00
4. «Манчестер Юнайтед» – 35.00
5. «Челси» – 35.00
6. «Тоттенхэм» – 150.00
