Шансы «Ман Сити» на чемпионство выросли до 20%. «Арсенал» остается явным фаворитом, «Ливерпуль» – 3-й у букмекеров

«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Команда Микеля Артеты лидирует в таблице АПЛ с 25 очками. Вторым идет «Манчестер Сити» с 19 баллами, третьим – «Ливерпуль» (18 очков).

Коэффициент на «Ман Сити», который обыграл «Борнмут» в 10-м туре и поднялся на 2-е место, упал с 5.50 (18%) до 4.80 (20%).

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.44

2. «Манчестер Сити» – 4.80

3. «Ливерпуль» – 7.00

4. «Манчестер Юнайтед» – 35.00

5. «Челси» – 35.00

6. «Тоттенхэм» – 150.00

