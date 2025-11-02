«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд. 2.08 – продление серии в игре со «Спартаком»
«Краснодар» примет «Спартак» в 14-м туре Мир РПЛ
«Краснодар» – фаворит с коэффициентом 2.08. На победу красно-белых букмекеры дают 3.80, на ничью – 3.60.
«Быки» выиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. Если в игре со «Спартаком» они как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.29.
Встреча состоится 2 ноября. Начало – в 19:30 мск.
«Краснодар» и «Спартак» редко играют вничью, а на стадионе «быков» побеждают по очереди
Опубликовала: Венера Кравченко
