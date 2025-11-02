«Краснодар» обыгрывает «Спартак» после 1-го тайма. Камбэк красно-белых оценивается в 12% вероятности

«Краснодар» принимает «Спартак» в 14-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

Александр Черников вывел «быков» вперед на 18-й минуте.

В лайве коэффициент на победу «Краснодара» упал с 2.08 до 1.53 (65% вероятности). Шансы «Спартака» оцениваются в 7.90 (12%). На ничью букмекеры дают 3.80.

«Краснодар» и «Спартак» обмениваются победами на Юге. И почти не играют вничью