«Краснодар» обыгрывает «Спартак» после 1-го тайма. Камбэк красно-белых оценивается в 12% вероятности
«Краснодар» принимает «Спартак» в 14-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).
Александр Черников вывел «быков» вперед на 18-й минуте.
В лайве коэффициент на победу «Краснодара» упал с 2.08 до 1.53 (65% вероятности). Шансы «Спартака» оцениваются в 7.90 (12%). На ничью букмекеры дают 3.80.
«Краснодар» и «Спартак» обмениваются победами на Юге. И почти не играют вничью
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости