«Борнмут» не проигрывает 7 матчей подряд и идет в тройке лидеров таблицы АПЛ. 2.65 – не уступит «Ман Сити»
«Манчестер Сити» примет «Борнмут» в 10-м туре АПЛ.
«Сити» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.52. Победа гостей оценивается букмекерами в 6.30, ничья – в 4.80.
«Борнмут» не проигрывает 7 матчей подряд и на данный момент занимает 2-е место в таблице. На непроигрыш команды Антони Ираолы можно поставить за 2.65.
Матч пройдет 2 ноября. Начало – в 19:30 мск.
