«Краснодар» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ не верят в команду Станковича

2 ноября в матче 14-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 мск.

«Краснодар» выиграл в трех матчах чемпионата подряд и после предыдущего тура возглавил турнирную таблицу, набрав 29 очков.

«Спартак» с 22 баллами находится на шестой строчке. В прошлом туре красно-белые победили «Оренбург» (1:0), не позволив продлится безвыигрышной серии до трех матчей.

В шести последних очных встречах команды выиграли по три раза. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами со счетом 3:0.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча хозяев поля. На победу «Краснодара» дают кэф 2.12 , на успех москвичей предлагают 3.80 , вероятность ничьей оценивается в 3.50.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.88 , на два гола и менее дают 1.98 . На обмен мячами предлагают 1.69 , на «Обе забьют: нет» – 2.17.

Игроки БЕТСИТИ не верят в «Спартак». На победу красно-белых отдано 23% от всех ставок на исход. На успех «Краснодара» пришлось 62% ставок, 15% отдано на ничью