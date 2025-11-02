  • Спортс
  «Милан» не проигрывает «Роме» дома в Серии А с 2017 года. Букмекеры дают 77% на продление серии
«Милан» не проигрывает «Роме» дома в Серии А с 2017 года. Букмекеры дают 77% на продление серии

«Милан» примет «Рому» в 10-м туре Серии А.

«Милан» – фаворит матча с коэффициентом 2.32. На победу римлян букмекеры дают 3.80, на ничью – 3.10.

«Рома» не побеждает «Милан» на выезде в Серии А 7 игр подряд (4 поражения и 3 ничьих). Последний раз римляне выиграли у «россонери» гостевой матч в чемпионате в октябре 2017-го (2:0).

Если «Милан» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.29 (77% вероятности).

Матч пройдет 2 ноября. Начало – в 22:45 мск.

