«ПСЖ» – явный букмекерский фаворит в матче за Суперкубок УЕФА. Лишь 3 из 15 последних встреч выиграл победитель ЛЕ, трижды это был «Атлетико»

«ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА.

«ПСЖ» – подавляющий фаворит у букмекеров. На парижан в основное время можно поставить за 1.39. На их победу с учетом экстра-таймов и пенальти дают 1.20.

Если трофей выиграет «Тоттенхэм», зайдет коэффициент 4.60. За последние 15 лет победитель ЛЕ брал Суперкубок лишь три раза – во всех случаях это был «Атлетико»:

в 2010-м с «Интером» (2:0)

в 2012-м с «Челси» (4:1)

в 2018-м с «Реалом» (4:2)

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 13 августа в Удине.

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