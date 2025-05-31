«ПСЖ» осталось выиграть ЛЧ, чтобы оформить требл. До сезона букмекеры давали на это 2,5% вероятности

«ПСЖ» оформит требл, если победит «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Перед сезоном на победу парижан в ЛЧ букмекеры давали коэффициент 17.00, на чемпионство в Лиге 1 – 1.25, на успех в Кубке Франции – 1.25. Общий коэффициент – 39.31 (около 2,5% вероятности).

«ПСЖ» уже выиграл Кубок Франции и Лигу 1, а также котируется фаворитом в финале ЛЧ – 1.63 против 2.42 у «Интера».

Финал пройдет 31 мая. Начало – в 22:00 мск.

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