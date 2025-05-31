Дембеле – фаворит на звание лучшего игрока финала ЛЧ. Лаутаро и Зоммер – в топ-5 претендентов
Букмекеры предложили, кто станет лучшим игроком финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером».
Усман Дембеле котируется главным фаворитом с коэффициентом 5.00. Вторым идет Хвича Кварацхелия (6.00), третьим – Лаутаро Мартинес (8.00).
Также в топ-5 фаворитов входят вратарь «Интера» Ян Зоммер и вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя. На них можно поставить за 9.00.
Финал пройдет в Мюнхене 31 мая. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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