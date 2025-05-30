«Барселона» – подавляющий фаворит на подписание Рэшфорда. Возвращение в «МЮ» маловероятно

Маркус Рэшфорд перейдет в «Барселону», считают букмекеры.

По данным Diario Sport, принадлежащий «МЮ» игрок готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

Букмекеры дают коэффициент 1.50 на то, что Рэшфорд станет игроком «Барселоны». Это соответствует вероятности в 66%.

Возвращение в «Манчестер Юнайтед» маловероятно – примерно 15%, или 6.50.

Вторую половину сезона-2024/25 Рэшфорд провел в «Астон Вилле» на правах аренды.

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