Бублик никогда не проходил дальше 2-го круга на «Ролан Гаррос». 7.20 – победит Де Минаура и прервет тренд
Александр Бублик сыграет против Алекса де Минаура во 2-м круге «Ролан Гаррос».
Казахстанский теннисист ни разу не добирался до 3-го круга на открытом чемпионате Франции.
Букмекеры дают коэффициент 7.20 на то, что Бублик победит девятую ракетку мира и прервет неудачный тренд. 1.09 – де Минаур выбьет Бублика с «Ролан Гаррос».
Матч состоится 29 мая и начнется в 11:10 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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