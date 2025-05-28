Четыре клуба АПЛ выиграли трофеи в этом сезоне. «Челси» может стать пятым
«Челси» может стать пятой командой АПЛ, выигравшей трофей в сезоне-2024/25.
Ранее «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, «Ньюкасл» – Кубок лиги, а «Тоттенхэм» – Лигу Европы.
«Челси» котируется подавляющим фаворитом финала Лиги конференций против «Бетиса» за 1.45. На трофей испанского клуба дают коэффициент 2.90.
Матч пройдет 28 мая во Вроцлаве, начало – в 22:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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