Новый Джекпот «Лиги Ставок» — первые итоги

Лига Ставок подвела итоги за первые четыре дня проведения акции Новый Джекпот. На данный момент зафиксировано 1200 победителей, которые разделили между собой общую сумму выплат в более чем 9 000 000 рублей. Двое участников смогли забрать Джекпот Макс с призом в 1 000 000 рублей, а среднее время выдачи выигрышей составило всего четыре минуты. Стоит отметить, что один из клиентов «Лиги Ставок» сумел выиграть сразу два джекпота – Лайт (фрибет 5000) и Джекпот Макс (1 000 000 рублей) – с минимальной ставки в 100 рублей.

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот . Заключайте пари от 100 ₽ и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Все Джекпоты выпадают случайным образом тем участникам,

кто выполнил условия. Каждый Джекпот активируется после достижения определенной суммы в общем банке и может быть сорван в любой момент после этого. Присоединяйтесь к розыгрышам и проверьте свою удачу!