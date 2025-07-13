«Челси» громит «ПСЖ» после 1-го тайма в финале КЧМ – 3:0. На камбэк парижан дают 11% вероятности
«Челси» обыгрывает «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира (3:0, перерыв).
В прематче лондонцы котировались явными андердогами у букмекеров за 3.10. В лайве коэффициент на титул «Челси» рухнул до 1.08.
На победу «ПСЖ» с учетом экстра-таймов и серии пенальти дают 9.30 (около 11% вероятности).
Коул Палмер сделал дубль и отдал голевую передачу. На дубль хавбека «Челси» можно было поставить за 15.00. На гол+ассист англичанина давали коэффициент 20.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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