Кузнецов уедет в НХЛ, считают букмекеры. В апреле нападающий покинул СКА

Букмекеры верят, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ.

В апреле СКА и нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию. Контракт был рассчитан до мая 2028 года.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил , что Кузнецов рассматривает возвращение в НХЛ.

«Тенниси» дает коэффициент 2.40 на то, что Кузнецов наберет очки в КХЛ до 1 ноября 2025-го. Обратная ставка зайдет за 1.50.

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