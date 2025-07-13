Кузнецов уедет в НХЛ, считают букмекеры. В апреле нападающий покинул СКА
Букмекеры верят, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ.
В апреле СКА и нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию. Контракт был рассчитан до мая 2028 года.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов рассматривает возвращение в НХЛ.
«Тенниси» дает коэффициент 2.40 на то, что Кузнецов наберет очки в КХЛ до 1 ноября 2025-го. Обратная ставка зайдет за 1.50.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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