7.00 – Месси сделает дубль в 6 матчах МЛС подряд. Аргентинец забил по 2 гола в 5 играх кряду

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси сделать дубль в 6 матчах МЛС подряд.

Аргентинец сделал дубль в 5 матчах МЛС кряду – это рекорд лиги. «Бетсити» дает коэффициент 7.00 на то, что Месси сделает дубль в 6 матчах подряд. Если он выдаст подобную серию из 7 матчей, сыграют котировки 25.00.

В 16 матчах сезона в лиге на счету Месси 16 голов и 6 ассистов.

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