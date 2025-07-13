7.00 – Месси сделает дубль в 6 матчах МЛС подряд. Аргентинец забил по 2 гола в 5 играх кряду
Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси сделать дубль в 6 матчах МЛС подряд.
Аргентинец сделал дубль в 5 матчах МЛС кряду – это рекорд лиги. «Бетсити» дает коэффициент 7.00 на то, что Месси сделает дубль в 6 матчах подряд. Если он выдаст подобную серию из 7 матчей, сыграют котировки 25.00.
В 16 матчах сезона в лиге на счету Месси 16 голов и 6 ассистов.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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