Английский форвард Райан Боумэн дисквалифицирован на 3,5 года за 6397 ставок, в том числе на матчи своих клубов и собственные голы

Райан Боумэн дисквалифицирован за ставки.

33-летний форвард за карьеру играл только за клубы низших дивизионов Англии. Следствие выявило, что игрок в период с 2015-го по 2023-й сделал 6397 ставок.

Утверждается, что Боумэн регулярно ставил на матчи своих команд – 108 ставок на «Эксетер Сити» и 243 на «Шрусбери Таун» в периоды игры за эти клубы. Нападающий заключал некоторые пари прямо во время игр, находясь на скамейке запасных. Также форвард шесть раз ставил на свои голы.

Футбольная ассоциация Англии отстранила игрока от футбола на 3,5 года.

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