«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного ЧМ – 3:0. Лондонцы котировались пятыми фаворитами турнира, парижане шли вторыми после «Реала»

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира (3:0).

В прематче лондонцы котировались андердогами у букмекеров. На победу «Челси» в основное время давали коэффициент 5.00, а победа с форой (-2,5) зашла за 24.00

Перед турниром лондонцы шли пятыми фаворитами с коэффициентом 11.00 на титул. Выше котировались «Реал» (5.00), «ПСЖ» (5.20), «Ман Сити» (6.00) и «Бавария» (8.00).

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