Канело поставил $500 тысяч на победу Усика над Дюбуа. Бойцы проведут реванш 19 июля подерутся на «Уэмбли»
Сауль Альварес сделал крупную ставку на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
19 июля на стадионе «Уэмбли» бойцы проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Сауль Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу Усика. Потенциальный выигрыш может составить 630 тысяч.
«За последние пять лет Усик побеждал лучших. Александр – очень выносливый, техничный и умный боец. Когда я вижу человека с такой концентрацией, я ставлю на него. Именно поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой», – написал абсолютный чемпион мира по боксу в социальных сетях.
Фото: соцсети Сауля Альвареса.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости