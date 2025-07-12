Канело поставил $500 тысяч на победу Усика над Дюбуа. Бойцы проведут реванш 19 июля подерутся на «Уэмбли»

Сауль Альварес сделал крупную ставку на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

19 июля на стадионе «Уэмбли» бойцы проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Сауль Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу Усика. Потенциальный выигрыш может составить 630 тысяч.

«За последние пять лет Усик побеждал лучших. Александр – очень выносливый, техничный и умный боец. Когда я вижу человека с такой концентрацией, я ставлю на него. Именно поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой», – написал абсолютный чемпион мира по боксу в социальных сетях.

Фото: соцсети Сауля Альвареса.

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