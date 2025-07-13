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  • «Уимблдон» 14 лет подряд выигрывает теннисист из топ-2 букмекерских фаворитов. Синнер перед турниром котировался вторым после Алькараса
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«Уимблдон» 14 лет подряд выигрывает теннисист из топ-2 букмекерских фаворитов. Синнер перед турниром котировался вторым после Алькараса

Янник Синнер обыграл с Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

В прематче Синнер шел у букмекеров небольшим фаворитом за 1.90. В лайве после 1-го сета коэффициент на итальянца достигал 3.00.

Перед турниром Синнер котировался вторым фаворитом после Алькараса. Последние 14 лет «Уимблдон» неизменно выигрывает либо первый, либо второй претендент на титул. 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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