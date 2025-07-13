«Уимблдон» 14 лет подряд выигрывает теннисист из топ-2 букмекерских фаворитов. Синнер перед турниром котировался вторым после Алькараса
Янник Синнер обыграл с Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
В прематче Синнер шел у букмекеров небольшим фаворитом за 1.90. В лайве после 1-го сета коэффициент на итальянца достигал 3.00.
Перед турниром Синнер котировался вторым фаворитом после Алькараса. Последние 14 лет «Уимблдон» неизменно выигрывает либо первый, либо второй претендент на титул.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости