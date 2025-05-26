«Эльферсберг» из второй Бундеслиги – фаворит ответного стыка с «Хайденхаймом». За последние 12 лет только «Унион» поднялся в высшую лигу Германии через стыки

«Эльферсберг» примет «Хайденхайм» в ответном стыковом матче за право играть в Бундеслиге.

В первой встрече на поле клуба из высшей немецкой лиги команды сыграли вничью – 2:2.

11 из 12 последних стыков за право выступать в Бундеслиге выиграли клубы высшего дивизиона. «Унион» в сезоне-2018/19 – единственный клуб второй немецкой лиги за 12 лет, добившийся повышения через стыки.

Букмекеры считают, что «Эльферсберг» прервет тренд – на повышение клуба из второй лиги перед ответным матчем дают 1.64. За 2.35 можно поставить на то, что «Хайденхайм» сохранит прописку в элите.

Матч состоится 26 мая и начнется в 21:30 мск.

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