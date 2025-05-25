«Наполи» – фаворит на Гарначо. В списке претендентов на игрока также «Атлетико» и «Челси», считают букмекеры

Букмекеры предположили, куда перейдет Алехандро Гарначо в летнее трансферное окно.

Фаворитом на полузащитника «Манчестер Юнайтед» котируется «Наполи». На переход Гарначо в неаполитанкий клуб дают коэффициент 2.50.

Также в списке претендентов присутствуют «Атлетико» (6.00), «Челси» (8.00) и «Байер» (11.00).

Гарначо не попал в заявку «МЮ» на последний матч сезона.

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