«ПСЖ» – главный претендент на требл в сезоне по версии букмекеров. Шансы есть у «Барсы», «Реала» и «Интера»
Четыре команды еще могут выиграть требл в этом сезоне.
Шанс на победу в трех турнирах в сезоне-2024/25 сохраняются у «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».
Букмекеры считают французский клуб главным претендентом на требл с коэффициентом 4.80. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, вышел в полуфинал кубка страны и сыграет в 1/4 финала ЛЧ против «Астон Виллы».
На требл «Барселоны» и «Реала» можно поставить за 20.00, на три трофея «Интера» – за 25.00.
Как отличаются новые расклады на гонку в РПЛ: Opta верит в «Краснодар», букмекеры не сбрасывают «Зенит»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости