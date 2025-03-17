«ПСЖ» – главный претендент на требл в сезоне по версии букмекеров. Шансы есть у «Барсы», «Реала» и «Интера»

Четыре команды еще могут выиграть требл в этом сезоне.

Шанс на победу в трех турнирах в сезоне-2024/25 сохраняются у «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».

Букмекеры считают французский клуб главным претендентом на требл с коэффициентом 4.80. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, вышел в полуфинал кубка страны и сыграет в 1/4 финала ЛЧ против «Астон Виллы».

На требл «Барселоны» и «Реала» можно поставить за 20.00, на три трофея «Интера» – за 25.00.

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