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  • Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Станковичу и иностранцам в составе все равно, что было раньше. У них есть конкретная задача: выиграть и сократить отрыв до «Зенита»
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Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Станковичу и иностранцам в составе все равно, что было раньше. У них есть конкретная задача: выиграть и сократить отрыв до «Зенита»

Легенда российского футбола и амбассадор BetBoom Павел Погребняк поделился мыслями по поводу предстоящего матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в рамках РПЛ 7.5 лет назад. Будет ли давить на команду такая неудачная серия? Какие шансы у москвичей на то, чтобы наконец ее прервать?

«7.5 лет без побед над «Зенитом»? Серьезно? В любом случае, каждая серия рано или поздно заканчивается. Это во-первых. А во-вторых, я сомневаюсь, что эта статистика как-то особо давит на «Спартак». Станковичу и иностранцам в составе все равно, что было раньше. У них есть конкретная задача: выиграть этот матч и сократить отрыв до «Зенита». Всего три очка до первого места — это мотивация, а не давление. «Спартак» должен выложиться на все сто, чтобы наконец прервать эту серию».

Несмотря на осечку в матче против «Рубина», москвичи все еще претендуют на чемпионство. Можно ли назвать эту игру решающим матчем для «Спартака» за золото РПЛ?

«Абсолютно! Если «Спартак» проиграет, отрыв станет уже шесть очков, а с «Зенитом» такие штуки не проходят. Питерцы уже дважды споткнулись в этом сезоне — против «Акрона» и «Крыльев Советов», но вряд ли дадут третий шанс. Для «Спартака» это действительно ключевая игра. Победа — и они снова в борьбе за золото, поражение — и шансов на чемпионство станет кратно меньше».

От каких игроков будет зависеть результат матча?

«Не будет Вендела, который ведет игру у «Зенита». Скорее всего, не будет. У «Спартака», конечно, это Барко и Угальде, которые делают погоду, креативят. От них будет зависеть результат воскресного матча. Поэтому игра на три результата. Но мы увидим голы, несомненно».

Большинство клиентов BetBoom верит в продожление неудачной серии «Спартака». 94% бетторов взяли победу «Зенита». При этом, по коэффициентам фаворитом встречи идут москвичи. Поставить на команду Семака можно за 3.14. Победа «Спартака» идет за 2.43. Также можно рассмотреть верховой тотал 2.5 за 2.15.

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